الجزائر 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، انه تم ترحيل مواطن إيطالي إلى بلاده بعد التأكد من إصابة بفيروس كورونا بعد دخوله إلى الأراضي الجزائرية .وأفادت " وكالة الأنباء الجزائرية " نقلا عن مصدر بوزارة الصحة، أن عملية الترحيل تمت يوم أمس من مطار حاسي مسعود عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الايطالية.وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد ذكرت أنه تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالجزائر ، وأنه يتعلق الأمر بمواطن إيطالي قادم من ايطاليا.//انتهى//17:45ت م0090