كوناكري 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلن الرئيس الغيني ألفا كوندي تأجيل الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور، لأسبوعين، بعد أن كان مقررا إجراؤهما بداية شهر مارس الحالي.وعد كوندي في تصريحات صحفية : أن هذا التأجيل البسيط ليس استسلاما ولا تراجعا وأنه سيتم استشارة المحكمة الدستورية بشان هذا القرار.يذكر أن قرار الرئيس تأجيل الانتخابات يأتي في سياق اضطرابات متصاعدة تشهدها البلاد، على إثر إعلان الرئيس الغيني ألفا كوندي عن تعديل للدستور الذي رفضته المعارضة وعدد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني في البلاد.// انتهى //17:49ت م0091