بروكسل 5 رجب 1441ه الموافق 29فبراير 2020 م واسرحب حلف شمال الاطلسي " الناتو " بالإعلان عن الخطوات الأولى في السعي إلى تسوية سلمية للنزاع في أفغانستان .وقال الحلف في بيان أصدر من بروكسل اليوم : إن التقدم الأخير في مجال السلام قد أدى إلى الحد من العنف ومهد الطريق للمفاوضات بين الأفغان بين فريق وطني أفغاني شامل وطالبان للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، إننا ندعو طالبان إلى انتهاز هذه الفرصة للسلام .وفي هذا السياق، سيقوم التحالف وشركاؤه في بعثة دعم القرار بتنفيذ التعديلات القائمة على الظروف ، بما في ذلك الحد من وجودنا العسكري.واضاف البيان أن الحلف يتوقع الآن بدء مفاوضات بين الأفغان تؤدي إلى اتفاق سلام دائم وشامل يضع حداً للعنف ، ويحمي حقوق الإنسان لجميع الأفغان ، بمن فيهم النساء والأطفال ، ويدعم حكم القانون ، ويضمن أن أفغانستان لن تتكرر أبدًا بمثابة ملاذ آمن للإرهابيين، من المهم أن تشارك جميع الأطراف بشكل بناء في هذه العملية.وأكد الناتو التزامه الطويل الأمد تجاه أفغانستان ودعمه المستمر لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، نحن ملتزمون بالعمل مع الشعب الأفغاني والحكومة لدعم الخطوات التالية نحو السلام.وقالت البيان : إنه لمدة ثمانية عشر عامًا، وقف حلف شمال الأطلسي وشركاؤنا مع شعب أفغانستان في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار، ونكرم النساء والرجال من دول الحلفاء والدول الشريكة الذين خدموا وخاصة أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل قضية السلام، إننا نشيد بالتضحيات العظيمة التي قدمها شعب أفغانستان، ولا سيما قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، على مدار هذا الصراع الطويل. لقد وضعت هذه الجهود الأساس لبناء سلام دائم .// انتهى //18:07ت م0092