الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسقلب الفتح تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره الوحدة ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء ، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وبدأ الوحدة بالتسجيل عن طريق مهاجمه يوسف نياكاتي عند الدقيقة 25 ، واستطاع لويس جوستافو إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 34 ، وفي الدقيقة 42 قلص لاعب الفتح سفيان بن دبكة النتيجة بإضافته الهدف الأول ، قبل أن يحرز ميتشيل تي فريدي هدف التعادل في الدقيقة 49 ، ثم سجل ماتياس أغوريغاي هدف الفوز للفتح في الدقيقة 66 .وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ14 وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد صاحب المركز الـ13، في حين توقف رصيده الوحدة عند 33 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //18:23ت م0093