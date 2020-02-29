مسقط 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية أن حالة واحدة مصابة بفيروس کورونا تماثلت للشفاء ضمن ست حالات لا تزال تخضع للمتابعة الصحية، مؤكدة انها في حالة صحية مستقرة .وناشدت الوزارة في بيان لها اليوم جميع مواطنيها بالمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد المعتمد واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس، والتقليل من المصافحة، وتجنب التقبيل بمختلف أنواعه في المناسبات الاجتماعية.// انتهى //18:25ت م0094