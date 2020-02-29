الجزائر ٠٥ رجب ١٤٤١ هجري الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ م واسيشارك وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، في أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.وأفادت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان اليوم أن بلجود سيشارك في أشغال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بتونس يومي 1 و2 مارس المقبل.وأضافت أن المجلس سيناقش المسائل ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في المجالات الأمنية سيما محاربة الإرهاب العابر للحدود، وسيتم التطرق إلى وضع الخطط المناسبة للتصدي للجرائم الإلكترونية، ومكافحة الجرائم المنظمة، فضلا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية ،والحماية المدنية للدول الأعضاء.//انتهى//18:25ت م0095