الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسفاز الجواد بورت لايون لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأول أشواط أمسية "كأس السعودية" في يومه الثاني ، برعاية محمد يوسف ناغي للسيارات ، الذي تبلغ جائزته مليون دولار.وقطع الجواد الفائز مسافة 2100 متر على المسار العشبي ليسجل اسمه في السجل التاريخي لميدان الملك عبدالعزيز بثلاثية تاريخية جاءت بفوزه بأول شوط في هذه المناسبة وأول شوط على العشب وأول فائز على المسار العشبي.وتصدر السباق في معظم مراحله الجواد فورت ذا توب وعلى مقربة من ترايز فلور وتحرك ماونت ايفيريست بعد علامة الـ 800 متر إلى القرب من المتصدر فورت ذاتوب، فيما بدأ بورت لايونز بالتحرك من خلف الجيا، ليدخل معترك المنافسة بقوة مع كل من دريدري في المستقيم الأخير، ولكن بورت لايونز قطع خط النهاية أولاً، بينما جاءت دريدري بفارق رقبة، وفورت ذا توب في المركز الثالث بنصف طول.وقطع الجواد الفائز مسافة السباق في 2,11,41 دقيقة، الذي يدربه ادري دي فريز بينما قاده للفوز الخيال فوزي ناس.// انتهى //18:30ت م0096