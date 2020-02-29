عرعر 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غداً, انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار " السلامة أولاً " وتدشين المعرض المصاحب له إلكترونياً المقام في مجمع عرعر مول التجاري ، وذلك على مسرح المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة عرعر ويستمر لمدة خمسة أيام.ويشارك في فعاليات الدفاع المدني بالمنطقة العديد من الجهات الحكومية والخاصة بهدف رفع مستوى الوعي ونشر الثقافة العامة للسلامة من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة لإيصال وسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية.// انتهى //18:31ت م0097