بروكسل 5رجب 1441ه الموافق 29 فبراير2020 م واسرحب الاتحاد الأوروبي باتفاق السلام المبرم اليوم بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية وبالبيان المشترك الأفغاني الأمريكي بأنه "خطوة أولى مهمة" باتجاه حل دائم للصراع القائم منذ عقود في أفغانستان.وقال المسؤول السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نيابة عن أعضاء التكتل الـ27 : يجب عدم فقدان الفرصة الحالية للتحرك باتجاه سلام، مضيفا أن محادثات التفاوض يجب أن تبدأ بدون تأجيل وأن تشمل كل الفصائل السياسية وجماعات المجتمع.واضاف البيان : أن الصراع بحاجة لحل سياسي، يتم بموجبه احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء، والتصدي للشكاوى الشائعة.// انتهى //18:33ت م0098