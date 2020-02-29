أبوظبي 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسنوه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة وذلك انطلاقا من مسؤوليتها السيادية و الشرعية في رعاية المواطنين و المعتمرين و الزوار و المقيمين بتعليقها المؤقت لمنح تأشيرات العمرة و الزيارة حرصا منها على صحة الجميع و حفاظا على سلامتهم.وأوضح معالي رئيس المجلس عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه في بيان له اليوم أن هذه الإجراءات من مقتضى مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ النفس البشرية ومقتضى القواعد الفقهية التي دعت إلى تقديم درء المفاسد على جلب المصالح وإلى تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.// انتهى //18:38ت م0099