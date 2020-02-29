باكو 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلنت أذربيجان اليوم إنها أغلقت حدودها مع إيران لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الوفيات في إيران إلى 43، وهو أعلى عدد خارج الصين .وقالت حكومة أذربيجان في بيان : أنها اتخذت قرار إغلاق الحدود " مع إيران في ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية وتجارب دول أخرى متعلقة بخطر انتشار فيروس كورونا ، موضحة أن مواطنين اثنين قدما من إيران أودعا في الحجر الصحي بعد التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا .وأضاف البيان أن الحكومة ستبدأ عملية لإعادة مواطنيها من إيران وترحيل المواطنين الإيرانيين المقيمين في أذربيجان.الجديربالذكر أن إيران تعد بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط حيث أعلنت عدة دول في المنطقة حالات إصابة مصدرها إيران .// انتهى //18:42ت م0100