رفحاء 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستنطلق في مكتب التعليم بمحافظة رفحاء ممثلاً بمدرسة ثانوية المغيرة بن شعبة غدا, فعاليات أسبوع الموهبة والإبداع الذي يستمر لمدة خمسة أيام.وأوضح مشرف الموهوبين بمدرسة المغيرة بن شعبة الثانوية ماجد بن مطلق العنزي أن أسبوع الموهبة هو أحد البرامج الهادفة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع وتقوم فكرته على تنفيذ مناشط وفعاليات ذات صلة بالموهوبين.وأكد أن الفعاليات في ثانوية المغيرة تتضمن العديد من الأنشطة منها دورة في أساسيات البرمجة في برنامج "PYTHON TURTLE"، ودورة الذكاء المتعددة، ودورة مدخل إلى مسابقة الكانجارو، وسحر الكيمياء، إضافة إلى مسابقات وفعاليات رياضية، وثقافية، ومسابقة عامة لطلاب وطالبات المدارس، وتخصيص برامج الاذاعة المدرسية للتحدث عن الموهبة والابداع، وذلك لتنمية التفكير الإيجابي للمجتمع أفرادًا ومؤسسات نحو الموهبة والإبداع.// انتهى //18:44ت م0101