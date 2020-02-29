بيروت 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة البنانية، اليوم, تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد .وقالت الوزارة في بيان لها : إن الاشخاص المصابين خالطوا مصابين سابقين كانوا موضوعين في الحجر الصحي، وهم حاليًا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة، مبيناً أنه بهذا الاصابات ترتفع الحالات في لبنان إلى 7 وفي إطار مكافحة الوباء.وناشدت الوزارة في بيانها جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محليًا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، والإجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية .// انتهى //19:08ت م0103