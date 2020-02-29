إسلام آباد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأكدت باكستان ظهور حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أربع حالات.وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة الدكتور ظفر ميرزا في مؤتمر صحفي بإسلام آباد اليوم أنه تم التأكد من ظهور حالتين جديدتين بالإصابة بفيروس كورونا، أحداهما في إقليم السند والأخرى في منطقة إسلام آباد.وأضاف أن المصابين اللذين تم الإبلاغ عنهما من قبل في حالة جيدة وأحدهما على وشك الخروج من المستشفى.وبيّن أن الحكومة تخطط لتخصيص بعض المستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا.// انتهى //19:19ت م0105