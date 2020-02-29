الجزائر 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش والأمن والجمارك وحرس السواحل الجزائرية 54 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين، في عمليات متفرقة، بعدد من المدن الجزائرية .وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصر من الجيش والأمن أوقفوا 26 مهربًا بمدن تمنراست وببرج باجي مختار والمسيلة وبجاية، وصودر منهم 8 شاحنات، و 4 سيارات رباعية الدفع، و 629 طنًا من المواد الغذائية، و 11 مولدًا كهربائيًا، وسبع مطارق ضغط، ومواد أخرى معدة للتهريب .وأضاف أن عناصر من حرس السواحل أوقفوا 28 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمدن وهران وتلمسان وجانت وتندوف، بينهم 13 مهاجرًا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع قبالة شواطئ وهران، وهم يستعدون لاجتياز الحدود الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية .وأشارت المصادر نفسها أن وحدات من الجيش قبضت على ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بأربع محافظات بالجزائر، فيما دمرت وحدات أخرى خمسة مخابئ للإرهابيين، وأربع قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمدن بومرداس والجلفة وباتنة، واسترجعت مسدسا آليًا .// انتهى //19:19ت م0106