الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسدعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 في للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد, وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام.ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.وأضافت أنها نشرت ملفاً توعوياً شاملاً عن الفيروس على حساباتها في مواقع التواصل يتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع الفيروس وطرق الوقاية من انتقاله وكيفية التصرف في حال وجود أي أعراض.// انتهى //19:38ت م0107