الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واساعترف مدرب منتخب السنغال سنجنا عيسى بقوة المنتخب المصري قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما غداً في نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.وأكد عيسى أن كل المنتخبات التي وصلت لهذه المرحلة قوية، مضيفا: "نعمل لكل مرحلة على حدة".من جانبه، شدد مدرب منتخب مصر هشام عبدالمنعم على جاهزية لاعبيه للقاء، مؤكدا أنهم اعتمدوا على مشاهدة مباريات المنتخب السنغالي عبر الفيديو لمعرفة نقاط القوة والضعف بين صفوفه.وقال حسام حسن لاعب منتخب مصر: "نحن مستعدون لتلك المباراة، الإعداد كان أكثر من ممتاز، هناك تعليمات تلقيناها من الجهاز الفني، ونسعى لتنفيذها بالنحو الأمثل، الأهم ان نكون في أعلى درجات التركيز لحاجة المباريات الإقصائية إلى جهد كبير".فيما قال موسى أنجاي لاعب منتخب السنغال: "أتينا للسعودية من أجل المنافسة على اللقب، لا يمكن أن يكون وجودنا فقط من أجل المشاركة، نحن مستعدون لمواجهة منتخب مصر ونعرف أنهم خصم قوي ولديه لاعبين على مستوى عال".// انتهى //19:41ت م0109