نجران 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسرفع أمير الفوج الثامن والثلاثين راكان بن سعود بن محمد الأيداء، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه أميراً للفوج بنجران بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.وأعرب الأيداء عن اعتزازه بالثقة الغالية من القيادة الحكيمة، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على دعمه وثقته، -سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يكون ذلك حافزًا لبذل مزيد من الجهد والعطاء نحو خدمة الوطن.// انتهى //21:11ت م0119