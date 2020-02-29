بغداد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسلقي خمسة من عناصر "داعش" الإرهابي مصرعهم اليوم في أثناء التصدى لهجوم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار غرب العراق.وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم أن قوة أمنية مشتركة تصدت لهجوم قامت به مجموعة إرهابية في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار وتمكنت من قتل خمسة إرهابيين, مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي أسفر أيضا عن مقتل أحد عناصر القوة المشتركة.// انتهى //21:24ت م0122