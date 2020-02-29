الجزائر 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واساستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، بقصر المرادية الرئاسي، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، الذي يزور الجزائر حاليًا.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أن اللقاء حضره وزير الخارجية صبري بوقادوم والوزير المستشار الناطق باسم رئاسة الجمهورية محمد السعيد أوبلعيد، وكاتب الدولة للجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان، والوفد المرافق لأبو الغيط والمكون من الأمين العام المساعد السفير حس زكي والوزير المفوض في الجامعة العربية رائد الجبوري، ومدير إدارة شمال أفريقيا.// انتهى //21:25ت م0123