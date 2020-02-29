إسلام أباد 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسرحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان باتفاق السلام الذي وُقّع اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية.وأوضح خان أن هذا الاتفاق يعدّ بداية لعملية سلام ومصالحة لإنهاء عقود من الحرب ومعاناة الشعب الأفغاني، مؤكداً على ضرورة إبقاء المفسدين بعيداً عن هذا الاتفاق لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وأضاف أنه كان يدعو منذ البداية إلى ضرورة إيجاد الحل السياسي للأزمة المستمرة في أفغانستان منذ عقود، وبصرف النظر عن مدى تعقيده، إلا أنه يبقى الطريق الوحيد الهادف إلى السلام، كما جدد عمران خان التزام باكستان بدعم الجهود الرامية إلى تقدم الاتفاق لينجح في إحلال السلام بأفغانستان.// انتهى //21:25ت م0124