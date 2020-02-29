الخرطوم 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واساستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فونتيلس الذى يزور الخرطوم.وأعلن فونتيلس خلال اللقاء عن توفير مبلغ ( 100) مليون يورو للسودان إضافة إلى المبلغ السابق البالغ ( 150 ) مليون يورو ليصبح الدعم الكلي ( 250 ) مليون يورو، وذلك دعمًا لبرامج السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد ودعم الفرص الاقتصادية للشباب والإصلاحات الاقتصادية بجانب دعم رئاسة مجلس الوزراء.// انتهى //21:26ت م0126