تونس 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأوقفت وحدات من الأمن التونسي 28 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظة صفاقس وسط البلاد.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، ضبط المهاجرين بمنزل على وجه الكراء، وكانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية، لافتًا الانتباه إلى أنه قُبض على منظم عملية الهجرة من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.// انتهى //21:27ت م0128