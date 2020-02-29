الجزائر 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، اليوم أن قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا هو إجراء مؤقت يهدف إلى الحفاظ على صحة المعتمرين والزوار.وأوضح في مؤتمر صحفي، أن الجزائر وعلى غرار كل الدول "احترمت قرار المملكة العربية السعودية القاضي بتعليق الدخول إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا"، مبينًا أن إلغاء الرحلات من الجزائر هو إجراء وقائي مؤقت وحفاظا على سلامة المواطنين إلى حين السيطرة على الوباء.وذكر أن الإجراءات الوقائية "واجبة في الشريعة وفي كل القوانين الوضعية".// انتهى //22:23ت م0131