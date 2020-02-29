روما 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 29 شخصًا.وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم:" إن وفاة ثمانية أشخاص آخرين بسبب الفيروس يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29 شخصا, في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضافت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1128 شُفي 50 شخصا منهم وتُوفي 29.// انتهى //22:25ت م0133