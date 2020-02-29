الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم، حفل سباق "كأس السعودية"، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان في استقباله ـ أيده الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.// يتبع //20:38ت م0111

وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسية، صافح ـ رعاه الله ـ، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين للشؤون الشباب والأعمال الخيرية، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ يوسف بن مشعل الصباح، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ فهد بن ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، وعدد من كبار الضيوف.ثم عزف السلام الملكي.بعدها انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، رعاة سباق "كأس السعودية" كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتصالات السعودية، ومدير عام الخطوط السعودية سامي بن علي سندي، ورئيس مجلس إدارة شركة الناغي للسيارات محمد بن يوسف بن محمد ناغي، ومدير العلامة التجارية لشركة لونجين في الشرق الأوسط باتريك جوزيف عون.وبعد نهاية السباق بفوز الجواد الأمريكي (ماكسيمم سيكيوريتي)، سلم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، "كأس السعودية" لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول غاري وميري وست وكولمار.كما سلم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، مدرب الجواد جاسن سيرفس، والخيال لويس سايز جائزيتهما.والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.ثم غادر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.// يتبع //22:32ت م0136

حضر حفل سباق "كأس السعودية"، كل من: صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود، وصاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن فيصل، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء، والمعالي، وعدد من ملاك الخيول المشاركة.// انتهى //22:40ت م0139