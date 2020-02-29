الخرطوم 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسطالبت السودان، بضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلا آمنا لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد.وذكرت وزارة الرى السودانية، فى بيان لها اليوم ، أن وفد السودان المشارك فى مفاوضات سد النهضة، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء عبد الله وعضوية وزير الرى ياسر عباس مع فريق الخبراء المرافق، وصل إلى واشنطن أمس، تلبية للدعوة التى تسلمها السودان من ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي.وأشار البيان، إلى أن الوفد الإثيوبي طلب تأجيل هذه الجولة من المفاوضات لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، ولذلك فقد واصل وفد السودان انخراطه فى هذه الجولة، ثنائياً، مع فريق وزارة الخزانة الأمريكية، خلال يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري.وأضاف أن وفد السودان قدم ملحوظاته حول مسودة الاتفاقية الشاملة، التي يجري التفاوض حولها، إلى فريق وزارة الخزانة، الذي قام بتضمينها فى المسودة، لافتا الانتباه إلى أن هذه المسودة أعدت بناء على مفاوضات الأطراف الثلاثة، التي استمرت منذ العام 2015م.وأكد السودان، التزامه بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ مصالح الدول الثلاث: مصر، إثيوبيا والسودان، مجددا التزامه بالعمل على إنجاز اتفاق شامل لملء وتشغيل السد، بما يمهد لإحداث تنمية مشتركة وتكامل بين الدول الثلاث.// انتهى //22:37ت م0137