عام / إدخال 21 شخصًا مشتبها بإصابتهم بـ"كورونا" للحجر الصحي في الأردن
السبت 1441/7/5 هـ الموافق 2020/02/29 م واس
عمّان 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبها بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي:" إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً ، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".
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23:02ت م
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