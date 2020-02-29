عمّان 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، إدخال 21 شخصًا مشتبها بإصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى الأوبئة المخصص للحجر الصحي.وقالت الوزارة في بيان صحفي:" إن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً ، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 200 حالة، مؤكدة عدم تسجل حالات إصابة بالفيروس في الأردن حتى اللحظة".// انتهى//23:02ت م0140