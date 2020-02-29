الخرطوم 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالخرطوم اليوم، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فونتيليس.وقال بوريل في تصريح صحفي: إن زيارتي تمثل رسالة واضحة للسودان والإقليم بأن الاتحاد الأوروبي سيظل يدعم بكل قوة عملية الانتقال السياسي في السودان وبرنامج الحكومة الانتقالية بوجه خاص فيما يلي تحقيق السلام والعدالة واستعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.وأضاف أننا نرى أن السودان الديمقراطي ضمان للاستقرار في الإقليم وأن الاتحاد الأوروبي دعم العملية السياسية بالسودان بأكثر من 150 مليون يورو ويؤكد استعداده لزيادة الدعم بأكثر من 100 مليون يورو ودعم آخر في المجال الإنساني سنعلن عنه خلال زيارتي لدارفور غدًا.ولفت إلى أن السودان لديه الآن فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم حاثًا الأطراف السودانية كافة للمضي قدمًا في المفاوضات بجوبًا لإنجاز السلام.من جانبه، أوضح وزير الدولة بالخارجية السفير عمر قمر الدين أن الزيارة تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بالسودان في هذه المرحلة، مؤكدًا على شراكة السودان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتحقيق السلام في ليبيا ودولة الجنوب وكل الإقليم.// انتهى //23:36ت م0145