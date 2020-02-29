عام / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع 5677 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020م
السبت 1441/7/5 هـ الموافق 2020/02/29 م واس
الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020م، من انتزاع 5677 لغمًا منها 40 لغمًا مضادا للأفراد، و 355 لغمًا مضادا للدبابات و 5279 ذخيرة غير متفجرة، 3 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145,464 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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23:54ت م
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