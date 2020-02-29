جنيف 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسنظمت المنظمات الأوربية المتحالفة من أجل السلام وتحالف رصد اليوم وقفة تضامنية احتجاجية حول انتهاكات مليشيا الحوثي ضد النساء والأطفال.وهدفت إلى إيصال صوت النساء وتوضيح الواقع الذي تعيشه تلك النساء وما تتعرضن له من انتهاكات وجرائم وممارسات مليشيا الحوثي بالإضافة إلى حثّ المجتمع الدولي والفاعلين في مجال حقوق الانسان للتدخل لإيقاف تلك الانتهاكات.وتضمنت الوقفة عدة كلمات باسم النساء السجينات جرى خلالها تقديم شهادة حية عما تتعرض له النساء في سجون مليشيا الحوثي بأرقام وإحصائيات.واختتمت الوقفة بتوصيات تعلقت بحماية النساء ودعوة إلى تحرك المجتمع الدولي وكسر الصمت وأيضا أهمية توثيق ورصد تلك الجرائم والممارسات التي لاتسقط بالتقادم، ومطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات, ورُدّدت شعارات متنوعة ومتعددة خلال الوقفة ورُفعت فيها الأعلام اليمنية وشعارات تندد بجرائم الحوثي وانتهاكاته.// انتهى //23:57ت م0150