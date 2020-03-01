جدة 5 رجب 1441هـ الموافق 29 فبراير 2020م واسصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنهُ وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتيات أثناء وجودهن بأحد الأسواق التجارية بمحافظة جدة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من تثبت علاقته بالجريمة .// انتهى //00:54ت م0153