عام / مجمع الفقه الإسلامي ينوه بالإجراءات الوقائية للمملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
جدة 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
نوه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا (covid 19) حماية لأبناء الوطن والمقيمين والمسلمين جميعاً .
وقدر المجمع في بيان له اليوم، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية المعتمرين الراغبين في زيارة المشاعر المقدسة والمسجد النبوي ، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر من المملكة وأن يلتزموا بها ويحرصوا عليها حرصاً شديداً .
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