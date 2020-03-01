رياضي/ الاتفاق يتغلب على أبها برباعية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
تغلب فريق الاتفاق على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وجاءت رباعية الاتفاق عن طريق وليد أزارو في الدقيقتين 2 و 5 ، وأحرز سعد السلولي الهدف الثالث عند الدقيقة 18 ، وفي الدقيقة 43 أضاف محمد الكويكبي الهدف الرابع للاتفاق من ركلة جزاء ، فيما سجل هدف أبها الوحيد اللاعب سعد بقير عند الدقيقة 50 .
ورفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ10، في حين تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الـ11.
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