الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستغلب فريق الاتفاق على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وجاءت رباعية الاتفاق عن طريق وليد أزارو في الدقيقتين 2 و 5 ، وأحرز سعد السلولي الهدف الثالث عند الدقيقة 18 ، وفي الدقيقة 43 أضاف محمد الكويكبي الهدف الرابع للاتفاق من ركلة جزاء ، فيما سجل هدف أبها الوحيد اللاعب سعد بقير عند الدقيقة 50 .ورفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ10، في حين تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الـ11.// انتهى//01:25ت م0157