رياضي/ الاتحاد يفوز على الشباب في ختام الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأحد 1441/7/6 هـ الموافق 2020/03/01 م واس
الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس
كسب فريق الاتحاد ضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، في ختام منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
سجل خماسية الاتحاد ويلفرد بوني عند الدقيقة 11 ، وحمدان الشمراني في الدقيقتين 20 و 72 ، وروماريو دا سيلفا في الدقيقتين 77 و 80 ، فيما أحرز هدف الشباب الوحيد ماكيتي ديوب بالدقيقة 10.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12 ، فيما توقف رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.
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