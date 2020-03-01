الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسكسب فريق الاتحاد ضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، في ختام منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل خماسية الاتحاد ويلفرد بوني عند الدقيقة 11 ، وحمدان الشمراني في الدقيقتين 20 و 72 ، وروماريو دا سيلفا في الدقيقتين 77 و 80 ، فيما أحرز هدف الشباب الوحيد ماكيتي ديوب بالدقيقة 10.ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة في المركز 12 ، فيما توقف رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن.// انتهى//01:26ت م0158