الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسأوضحت وزارة الرياضة بأنه مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والوحدة، التي أقيمت اليوم السبت 29 فبراير 2020 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : على الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي والذي كان قريبًا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصف، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و6 أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقداً للوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته" .ووزارة الرياضة إذ توضح ذلك ببالغ الأسى، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه.// انتهى//01:35ت م0159