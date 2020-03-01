موسكو 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واستلقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طه سيالة.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الاتصال تركز على مناقشة الوضع العسكري والسياسي في ليبيا، إضافة إلى التوجهات الاقتصادية والسياسية لتسوية الأزمة الليبية وفقا لقرارات قمة برلين التي جرت في 19 يناير من هذا العام و قرار مجلس الأمن 2510.// انتهى //01:37ت م0160