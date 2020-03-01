كانبيرا 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسرحبت استراليا بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية.واعتبر وزير الشؤون الداخلية الاسترالي بيتر داتون في تصريح صحفي اليوم الاحد من سيدني إن توقيع الاتفاق سيساهم في الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين قائلا "اثني على جهود وقدرة الولايات المتحدة للتوسط والتوصل الى مثل هكذا اتفاق".// انتهى //06:49ت م0004