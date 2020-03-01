الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك سلمان يكرّم الفائزين بجوائز سباق «كأس السعودية».القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.أمير جازان يدعو إلى تقديم أفضل الخدمات الكهربائية بالمنطقة.أمير الباحة ينوه بما تعيشه المملكة من نهضة تنموية.أمير الشرقية يوجه بدراسة طلب والد المفقود الحبتور.مشعل بن ماجد يشرّف حفل التدريب التقني والمهني.محافظ الأحساء يدشن أعمال مؤتمر يوم المهنة الطبيسفير المملكة في كوريا لـ «الرياض»: طلابنا ومواطنونا بخير.. ولا إصابات بفيروس كورونا.تعليق إجراءات العمرة صحيح للحفاظ على سلامة الناس.المملكة خالية من فيروس كورونا.بقيادة المملكة.. «التعاون الإسلامي» تبحث مع غوتيريس حماية الروهينغا.مصرع وإصابة 15 عراقياً في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين.سورية: أردوغان يمارس سياسة التضليل والكذب.سؤال عن التدخل التركي في ليبيا يورط أردوغان!.// يتبع //08:06ت م0006