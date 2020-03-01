كوالا لمبور 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأدى محيي الدين ياسين، وزير الداخلية السابق، اليمين الدستورية، اليوم رئيسًا للوزراء في ماليزيا خلفًا لمهاتير محمد الذي قدم استقالته في 24 فبراير.وأفادت وكالة الأنباء الماليزية بأن محيي الدين ياسين أدى اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيس الوزراء الماليزي الثامن، اليوم، في حفل رسمي جرى في قاعة القصر الوطني، أمام جلالة الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في تمام الساعة 10.30 صباح بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تم تعيين محيي الدين (72 عامًا)، وهو أيضًا رئيس حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) كرئيس للوزراء الثامن، وفقًا للمادة 40 و43 من الدستور الماليزي.// انتهى //08:12ت م0007