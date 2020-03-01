طرابلس 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار وتأكيده أن ليبيا خالية من فيروس كورونا مع تشديد الإجراءات في المنافذ، مشيرًا إلى تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية إضافة لتفعيل شبكات الرصد والتقصي تحسبًا لدخول أي حالة من المنافذ البرية.وأشارت إلى الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بالمبعوث الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وإطلاعه بآخر تطورات الأحداث في طرابلس، والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار.وواصلت صحف الأحد اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرةً إلى تواصل انتهاك الهدنة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، معلنةً عن تجدد الاشتباكات المسلحة بمنطقة عين زارة، ومنطقة العزيزية والهيرة والرملة، موضحةً سيطرة الجيش على الطريق على الطريق الساحلي الرابط ما بين العاصمة طرابلس ومدينة غريان.وتطرقت إلى إعلان السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تقديم مليوني يورو لدعم برنامج التأهب لحالات الطوارئ في ليبيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن انعدام الاستقرار في ليبيا يؤثر بشكل عملي على توفير الرعاية الصحية وتوافر الأدوية لهذا فإن ألمانيا تقوم بزيادة تمويل برنامج التأهب لحالات الطوارئ.// انتهى //08:19ت م0008