وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حماية ضيوف الرحمن) : لا تتهاون المملكة أو تتأخر في اتخاذ أي قرارات من شأنها، تدفع الشر عن مواطنيها أو المقيمين على أرضها، فضلاً عن زوار الحرمين الشريفين من جميع الأجناس، وعندما أطل كورونا المستجد برأسه على العالم من جديد، بشكل أكثر شراسة من ذي قبل، كانت المملكة تستعد له بكل الوسائل الممكنة والإجراءات الاحترازية لمواجهته ومنع وفادته إلى البلاد.وبينت أنه على الرغم من أن أراضي المملكة خالية من فيروس كورنا الجديد حتى هذه اللحظة، ولم تسجل البلاد أي حالات إصابة مؤكدة، إلا أن هذا لا يمنع الجهات المختصة من توخي أقصى درجات الحذر والترقب، ومراقبة خريطة انتشار المرض في دول العالم، في ضوء التعليمات والجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية، للحيلولة دون وصول الفيروس إلى أراضيها كافة، وبخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين تشهدان تجمعات بشرية كبيرة، تأتي من جميع أصقاع الأرض لأداء نسكها عمرةً وحجاً وزيارة.وقالت أن قرارا تعليق تأشيرات العمرة، ثم تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية المهمة، لمنع تسرب «كورونا» إلى أراضي المملكة، وهذا نابع من مسؤولية المملكة الكاملة عن سلامة الحجاج والمعتمرين صحياً وأمنياً، فضلاً عن تسهيل أمورهم في أداء نسكهم، منذ اللحظة التي يصلون فيها إلى المملكة، وإلى أن يغادروها سالمين غانمين إلى بلادهم.وأضافت : المملكة تدرك أن قراراتها الاحترازية مهمة لملايين المسلمين المشتاقين لزيارة المسجد الحرام ومسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وخاصة ونحن على اعتاب مواسم العمرة، ولكن المملكة لا يمكنها المجازفة بحياة ضيوف الرحمن من جميع الأجناس، وترى أمنهم وحمايتهم من الأخطار ضمن أهم مسؤولياتها الأبدية التي أوكلها لها الله، ولذلك طمأنت المملكة المسلمين أن قراراتها «مؤقتة» وتخضع للمراجعة الدورية، وقد تُلغى إذا ما انحسرت موجة المرض وعادت الأمور إلى نصابها.وختمت:إجراءات المملكة الاحترازية.. حظيت بدعم وتأييد الدول الإسلامية، وغير الإسلامية على حد سواء، التي أكدت أن تعليق تأشيرات الحج قرار حكيم من قيادة المملكة، لدرء الأخطار عن جميع ضيوف الرحمن، وحمايتهم من فيروس كورونا القاتل، الذي يواصل انتشاره في دول العالم بلا هوادة، متسلحاً بعدم وجود علاج له حتى اللحظة، ولم تنسَ هذه الدول أن توجه الشكر للمملكة على هذه الإجراءات التي تصون الأنفس وتحمي الأرواح.// يتبع //08:20ت م0009