الخرطوم 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان الحكومة السودنية أمس، إنهاء خدمة 109 من السفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية.ونشرت صحف الصباح تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فونتيليس، عقب لقائه فى الخرطوم امس رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ، عن دعم إضافي للسودان بقيمة 100 مليون يورو.وأبرزت الصحف نفي الحكومة الفلسطينية،أمس مزاعم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بوجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى تمكن الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني الليبي امس من إسقاط سبع طائرات تركية مسيّرة خلال محاولتها الهجوم على تمركزات القوات المسلحة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية.ونقلت عن القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن الخلافات السياسية بين العراقيين ما زالت قائمة، وهي عميقة جداً.// انتهى //08:51ت م0014