الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واستوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالعزيز العفالق، فريق هجر للشباب بعد تحقيقهم بطولة المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا لأندية الدرجة الأولى وصعودهم إلى الدوري الممتاز للشباب.وأنهى هجر المسابقة متصدرًا لجدول الترتيب بـ 37 نقطة ، فيما حل الفيحاء ثانيًا بـ 32 نقطة ليصعدا معًا إلى الدوري الممتاز للشباب.وجاء التتويج بين شوطي مباراة هجر مع الخليج ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا والتي جرت على ملعب نادي هجر بالأحساء.// انتهى//08:53ت م0015