المدينة المنورة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسناقش القائمون على مشروع "الموسوعة الشاملة للمسجد النبوي" في ورشة عقدت بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مراحل التنفيذ .ويتضمن المشروع عدة مراحل لجمع مادة علمية متكاملة عبر بحوث محكّمة وتحت إشراف لجنة علمية مختصة في سائر الموضوعات المتعلقة بالمسجد النبوي, حرصاً على إبراز جوانب العناية بالمسجد النبوي تاريخياً منذ عصر النبوة وحتى عصر الدولة السعودية.وتهدف الموسوعة العلمية الشاملة إلى جمع وإبراز كل ما يتعلق بالمسجد النبوي .// انتهى //09:05ت م0017