الدمام 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسيلتقي المنتخب المصري نظيره السنغالي اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 6:30 مساءً.وتأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي بعد فوزه الصعب على منتخب العراق في دور ربع النهائي بهدف دون مقابل، بينما تأهل المنتخب السنغالي وذلك بعد فوزه بسهولة على منتخب البحرين بنتيجة 5-0، ليتقابل الفائز من مباراة المنتخب التونسي والمغربي والتي تسبق هذا اللقاء، بالفائز من هذه المباراة على نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا .// انتهى //10:29ت م0024