السيح 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واستقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأربعاء القادم، حلقة عمل بعنوان " إدارة الميزانية الشخصية والأسرية " ، بالتعاون مع كلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وذلك في قاعة جمعية البر الخيرية في حي النزهة.وتأتي حلقة العمل التي يقدمها سعد بن محمد الحمودي مؤسس مبادرة الحصالة للوعي المالي، ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //10:39ت م0026