الرياض 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسأطلقت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) تقريرها السنوي والذي تضمن أبرز الإنجازات والأعمال التي تحققت في عام 2019م.وبين التقرير أن الجمعية حققت نسبة نمو تقدر بـ 27% في عدد المستفيدين من الخدمات عن العام المنصرم، و أن عددهم بلغ 66871 مستفيداً أنفقت الجمعية في ذلك 28.773.528 ريالاً تحملت بها كافة المصاريف لمن يحتاج إليها، بينما تبلغ القيمة السوقية لهذه الخدمات الصحية 45.232.992 ريالاً، وهي قيمة العلاج قبل الخصومات التي حصلت عليها من المستشفيات الخاصة ومراكز الأعمال بالمستشفيات الحكومية والتي بلغت 36% من إجمالي التكلفة الكلية للعلاج.وأوضح التقرير أن نسبة النمو في عدد الأطباء الاستشاريين المتطوعين في مجمع عيادات عناية بحي السويدي ارتفع إلى 10% عن العام المنصرم، حيث بلغ عددهم 122 استشارياً، وبلغت عدد ساعاتهم التطوعية 3297 ساعة بقيمة اقتصادية تقدر بـ 1.318.000 ريالاً.وفي مجال تنفيذ البرامج والفعاليات والمبادرات المجتمعية تمكنت الجمعية من تنظيم 99 فعالية ومبادرة من خلال 1565 متطوعاً ومتطوعة بلغت عدد ساعاتهم 11.747 ساعة بقيمة اقتصادية تقدر بـ 510.995 ريالاً.وفي إطار تعزيز الصورة الذهنية لجمعية عناية لدى أفراد المجتمع، ورفع ثقافة الاهتمام بالصحة ذكر التقرير أن عدد المشاهدات الإلكترونية عبر الوسائط الإعلامية بلغت أكثر من 6.134.273 مشاهدة.وأبان التقرير أن الجمعية قد حصلت على شهادة ربيز كأول جمعية صحية في الوطن العربي تحصل على هذه الشهادة، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التميز الأوروبي ـ ملتزمون بالتميز ـ كما حازت على خطاب شكر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي لتطبيقها سياسة الحوكمة والشفافية في أعمالها.وقد أظهر هذا التقرير أن جمعية عناية تسير بخطى حثيثة في تحقيق أهدافها وتطوير عملياتها بما يسهم في تقديم المزيد من الخدمات الصحية التي تعزز من رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي، كما أنه عبّر عن الإنجازات بلغة الأرقام والرسوم البيانية التي تعكس مدى التطور والنمو الذي تشهده الجمعية.ونوه التقرير إلى أن الجمعية لم تكن لتحقق تلك الأرقام والإنجازات لولا توفيق الله عز وجل ثم الرعاية والمساندة التي تجدها من ولاة الأمر، والدعم الذي يقدمه رجال الأعمال والشركات والمؤسسات لجمعية عناية.// انتهى //10:41ت م0027