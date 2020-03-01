تايبيه 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واسسجلت تايوان اليوم حالة الإصابة الأربعين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-)، معلنةً رفع مستوى التحذير من السفر إلى إيران بسبب الزيادة السريعة في عدد حالات الإصابات وارتفاع نسبة الوفيات بالمرض فيها.ونصحت السُلطات التايوانية مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، كما سيخضع المسافرون القادمون من إيران إلى تايوان للحجر الصحي في منازلهم لمدة 14 يومًا.// انتهى //10:57ت م0031