مكة المكرمة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واسنظم فريق سرب التطوعي بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بالتعاون مع نادي الهندسة، فعاليات "دورة معاييرالأوشا"، بمشاركة أكثر من 300 متدرب، وذلك بجامعة أم القرى بالعابدية.وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن نايف الأحمدي عميد كلية الهندسة والعمارة الإسلامية أن الدورة تأتي ضمن خطط واستراتيجيات كلية الهندسة الهادفة إلى تأهيل طلابها بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث، كما يحقق الاستقرار المطلوب في الإنتاج، حيث أن وجود مجموعة مدربة تدريباً أمثل في أي مؤسسة يضمن استمرار العملية التشغيلية بالصورة المطلوبة، والمساهمة في خدمة المجتمع.وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تمثل مرتكزاً وهدفاً أساسياً تسعى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيقه، وأن إطلاق سمو ولي العهد العديد من المشاريع الصناعية الضخمة التي من شأنها زيادة الطلب لتوفير الأيدي الوطنية المؤهلة في عدد من التخصصات الهندسية والفنية.من جانبه أوضح المشرف على وحدة التطوع الدكتور مهندس طلال صالح مندوره أن الدورة تهدف إلى تقديم معايير الأوشا الأمريكية التي يتعرف من خلالها المتدرب على جميع معايير الأوشا، وكيفية تطبيقها، مضيفاً بأن التدريب يزيد معدّل الدخل الشهري والسنوي، ويفتح أبواب الفرص للعمل وحياة أفضل على مصراعيها، من خلال إنشاء مراكز خدميّة خاصّة بالتدريب والتطوير وتنمية القدرات والمهارات مما انعكس بشكل ايجابي عليها، وساهم في مواكبة التغيير والتطور الذي طرأ على كافة مجالات الحياة، ومكنها من الحصول على قياديين في مختلف المجالات، داعياً الشباب إلى الانضمام لفريق سرب التطوعي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الوصول لـ 1مليون متطوع.// انتهى //11:08ت م0034